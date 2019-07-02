تركيا تلاحق 122 عسكريًا للاشتباه بصلتهم بشبكة غولن

هبة بريس - وكالات

ذكر الادعاء العام في تركيا، اليوم الثلاثاء، أنه صدر أمر بالقبض على 122 عسكريًا، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب، وقال الادعاء إن الشرطة نفذت مداهمة في اسطنبول.

وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليوز عام 2016. وينفي غولن أي صلة له بالأمر.

ونفذت السلطات مداهمتين في إقليم إزمير على الساحل الغربي لتركيا وفي إقليم قونية بوسط البلاد.

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