تزامنا مع “الكان” .. الملك يبعث رسالة الى الرئيس المصري

نُشر بتاريخ :  2019-07-02 - 09:43
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هبة بريس

سلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال مباحثات أجراها الاثنين 01 يوليوز بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري.

وتناول اللقاء، الذي حضره سفير الملك محمد السادس بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في عدد من مجالات التعاون الثنائي ، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

كما تم التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منها التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة واستعراض مستجدات الأوضاع العربية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الأفريقية ومسائل الاتحاد الأفريقي

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