ثلاثة قتلى في حادث اصطدام قطار بشاحنة في تونس

هبة بريس - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء الأحد، على إثر اصطدام قطار بشاحنة في منطقة وادي مليز بولاية جندوبة (أقصى شمال تونس)، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، في تصريح صحفي، أنه تم فتح تحقيق بعد معاينة وفاة ثلاثة أشخاص بسبب اصطدام قطار بشاحنة، مشيرا إلى أن الأبحاث الأولية لم تبين بعد المتسبب في الحادث.

وأشار مصدر أمني إلى أن أعمار الضحايا الثلاث تتراوح بين 20 و30 سنة وينتمون إلى أسرة واحدة.

يذكر أن حوادث السير تكلف تونس حوالي 800 مليون دينار (أورو واحد يساوي 3.3 دينار) سنويا بالإضافة الى العديد من الضحايا على الطرق يناهز 1400 قتيل، حسب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0