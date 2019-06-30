انتحار سيدة متزوجة بمنطقة ويسلان مكناس

هبة بريس ـ خالد لعروسي

أقدمت سيدة متزوجة في عقدها الرابع، اليوم السبت 29 يونيو 2019، على الانتحار شنقا في سطح منزل أسرتها بحي الياسمينة ويسلان بمكناس ، مخلفة صدمة وهلعا في صفوف أهلها وجيرانها، وتاركة وراءها ثلاثة أطفال صغار.

وحسب تصريح السيد احمد البوحساني فاعل جمعوي و القاطن بنفس المنطقة ، قال: أن الهالكة يسترجح أنها كانت من المستفيدين من إعادة ا الإيواء ، و أنها تنتمي إلى أسرة فقيرة وتعيش هي وأسرتها في بيت واحد يتواجد في السطح ،و أن زوجها يشتغل مياوم و لها 3 أبناء صغار. مضيفا أنه بعد ذلك تم الحجز على منزلها البسيط وبيعه في المزاد العلني ،تم جاء الشاري وأعطى لها و للناس المقيمين بنفس المنزل مهلة 15 يوما، الشيء الذي جعل الأم لم تستحمل القرار فقامت بشنق نفسها في السطح تاركة أطفالها الثلاثة.

وحلت على الفور مختلف السلطات بمكان الحادث، مباشرة بعد تلقيها الخبر، كما حلت عناصر الوقاية المدنية من أجل نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى محمد الخامس بغرض التشريح، فيما جرى فتح تحقيق معمق من طرف المصالح الأمنية لجمع المعطيات والأدلة لتحديد ظروف وملابسات الانتحار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0