بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر … إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه تم إغلاق 4 آلاف مدرسة بسبب موجة الحر الشديدة وغير الطبيعية التي تجتاح البلاد.

وقال فيليب بعد الاجتماع الوزاري حول الحرارة: “لقد أتحنا الفرصة لمديري المدارس ورؤساء البلديات لاتخاذ الإجراءات التي تتعلق بإغلاق المدارس، أعتقد أن أربعة آلاف مدرسة مغلقة اليوم أو توفر استقبالا مناسبا للعائلات”.

أشار فيليب إلى شدة وطبيعة حرارة الصيف المبكرة هذا العام، مؤكدا أنه “لأول مرة في وقت مبكر من بداية الصيف، ترتفع درجات الحرارة بهذا الشكل الكبير”، مذكرا أن أربعة مناطق أعلنت بالفعل أعلى مستوى من مخاطر الأرصاد الجوية.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على الانتباه إلى صحتهم وصحة أقاربهم وجيرانهم، فضلا عن مراعاة التوصيات من أجل تحمل الحرارة بسهولة أكبر.

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