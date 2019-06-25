عبد المومن طالب يستعرض المنجزات ويتوج المتفوقات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استقبل عبد المومن طالب مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء سطات،( استقبل) كل من التلميذتين الحاصلتين على اعلى معدل بالجهة ويتعلق الامر بالتلميذة سلمى حنان موسى نور من مدينة ازمور لحصولها على معدل 19،77 في الامتحان الوطني و19،33 في المعدل العام، والتلميذة سلمى العمري الحاصلة على معدل 19.39 شعبة الفيزياء خيار فرنسية و19،74 بالامتحان الوطني وهي تلميذة تدرس بمديرية الحي الحسني.

وقد نوه المسؤول الجهوي بمجهودات كافة الشركاء والفرقاء الاجتماعيين ووسائل الاعلام على انخراطهم الجدي والمسؤول في انجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي بوأ الجهة مراتب جد متقدمة، بفضل يقظة وحنكة الفريق الاكاديمي المكون من مختلف رؤساء الاقسام واطر الادارة التربوية وهيأة التأطير والمراقبة ورجال ونساء التعليم وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات الاباء ورجال السلطات الامنية والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة.

وأضاف عبد المومن طالب الذي كان منتشيا بلحظة النصر والتميز، أن النتائج المتميزة التي حصدتها التلميذتين وكل تلاميذ الجهة التي عرفت زيادة 20 نقطة مقارنة مع سنة 2018، تعتبر ثمرة مجهودات مستمرة دأبت الاكاديمية على وضع خطة استراتيجية برؤية تبصرية وفق تدبير حديث يروم تحقيق نتاتج مرضية تماشيا ومضامين الرؤية الاستراتيجية.

حفل الاستقبال المتميز الذي حضره كل من رئيس قسم الشؤون القانونية والتواصل والشراكة مصطفى غزولين، وكذا رئيس قسم الموارد البشرية والمدير المساعد “الوكيلي” وعدد من رؤساء الاقسام والمدير الاقليمي للتعليم بالجديدة وممثل جمعيات اباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وكذا أسر التلميذتين المتفوقتين، قدم من خلاله المسؤول الجهوي عددا من الهدايا الرمزية التي تهدف في عمقها الى تكريس ثقافة الاعتراف والتحفيز.

وأكد عبد المومن طالب الذي لازال معتكفا داخل مكتبه لتوقيع الكم الهائل من شواهد الباكالوريا، ( أكد) ان عدد الناجحين في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا دورة يونيو 2019 بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بلغت 48629 بنسبة بلغت 67.49 % بزيادة 20 نقطة مقارنة مع سنة 2018، حيث شكل عدد المترشحات والمترشحين بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات ربع عدد المترشحين على المستوى الوطني.

ويذكر، أن مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، قد أعلن في وقت سابق عن حزمة من الاجراءات الصارمة والتدابير الوقائية من أجل انجاح محطة امتحانات الباكالوريا، مشيرا أنه وفي إطار الحرص على تعزيز آليات المراقبة سيتم اعتماد فرق متحركة جهوية، إقليمية ومحلية لزجر الغش باستعمال الوسائط الالكترونية مزودة بالآلات الكاشفة عن حيازة تلك الوسائط ومنها الهواتف المحمولة المحظور حملها داخل فضاءات الامتحان، داعيا الجميع الى تكاثف الجهود خدمة للمنظومة التعليمية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأكاديمية عملت على أنسنة فضاء الاعتكاف بحيث زودته بكل الضروريات والمستلزمات لجعله فضاءا أكثر جاذبية ومحفزا على البذل والعطاء، منوها بمجهودات مواردها البشرية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وبمواكبة السلطات العمومية والترابية ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية وكافة الشركاء لجميع محطات هذا الاستحقاق.

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