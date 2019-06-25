يهم الطلبة .. أمزازي يحدد شروط التسجيل بكليات الطب

نُشر بتاريخ :  2019-06-25 - 10:27
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هبة بريس

وجه سعيد امزازي، وزير ١لتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة وزارية تحت رقم 272/01 إلى رؤساء الجامعات الخاصة والشريكة بخصوص ولوج كليات الطب وطب والصيدلة برسم السنة الجامعية 2019-2020.

وتهدف هذه المذكرة الوزارية إلى تعزيز الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وذلك من خلال تحديد شروط الترشيح وكذا عتبة الانتقاء والتي، خلافا لما يتم تداوله، لن تقل عن 14,40.

كما تتضمن المذكورة السالفة الذكر معطيات متعلقة بمدة التكوين والشهادات الممنوحة وعدد المقاعد المخصصة لهذه الكليات برسم الموسم الجامعي 2019-2020 ومواد المباراة وكيفية وتواريخ تنظيمها ، إضافة إلى تواريخ الإعلان عن النتائج وانطلاق الدراسة.

ويمكن الاطلاع على هذه المذكرة الوزارية من خلال الموقع الرسمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي : www.enssup.gov.ma

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