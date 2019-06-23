أكاديمية جهة الشرق تتصدر نتائج البكالوريا وطنيا

هبة بريس : وجدة

أعلنت الأكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الشرق حسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أن مجموع الناجحین في امتحانات الباكالوریا لدورة یونیو 2019 قد بلغ 15076 تلمیذة وتلمیذا، منھم 14046 من المترشحین الممدرسین و1030 من المترشحین الأحرار، كما بلغت نسبة النجاح % 72,30 من مجموع المترشحين الممدرسين، بزيادة 8,29 نقطة مقارنة مع دورة یونیو 2018 ، وبلغ عدد الناجحين في التعليم الخصوصي 566 تلميذة وتلميذا بزيادة 12,06نقطة مقارنة مع دورة یونیو 2018 .

وبالنسبة لمسلك البكالوريا الدولية فقد بلغت نسبة النجاح %96,66، كما بلغت هذه النسبة %76,31 بالنسبة لمترشحي البكالوريا المهنية.

وبلغ عدد الحاصلین على المیزة من مجموع المترشحین 7399 ،بنسبة %49,07 من مجموع الناجحین، منھم 1048 حصلوا على میزة حسن جدا، 1987 على میزة حسن، و 4364 على میزة مستحسن.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل عام سجل بجھة الشرق لھذه السنة ھو 19,17 حصلت علیھا التلمیذة ستوري أمیمة من المدیریة الإقلیمیة للناظور شعبة العلوم الفیزیائیة.

وبلغ عدد الناجحین في فئة المرشحین في وضعیة إعاقة 14 بنسبة نجاح بلغت %77,77 ،فیما اجتاز الامتحان بنجاح 18 مترشحا من نزلاء المؤسسات السجنیة.

وسیجتاز الدورة الاستدراكیة ما مجموعه 8597 مترشحة ومترشحا وذلك حسب المواقیت المعلن عنھا سابقا.

ھذا وتشید الأكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الشرق بما أبان عنه نساء ورجال التربیة والتكوین، على اختلاف مجالات تدخلھم، من تضحیات ونكران للذات في سبیل إنجاح جمیع محطات ھذا الاستحقاق الوطني، وبما أبان عنه المترشحات والمترشحون من جدیة ونضج، وأسرھم من مواكبة ودعم، مما مكن من تحقیق نتائج تؤكد المنحى الإیجابي لتحسن المردود

التربوي بالجھة.

كما تعبر الأكادیمیة عن تثمینھا الكبیر لجھود السلطات العمومیة، وعلى رأسھا والي جھة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و عمال صاحب الجلالة على أقالیم الجھة رئیس مجلس الجھة والمنتخبین، وجمیع المصالح والأجھزة الأمنیة الجھویة والإقلیمیة في ضمان

إجراء ھذه الامتحانات في أحسن الظروف، كما تنوه وبحرارة بمساھمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي المحلي والجهوي والوطني في مواكبة هذا الاستحقاق التربوي الھام .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0