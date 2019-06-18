جريمة بشعة تهز تونس .. شاب يذبح والده بسبب دراجة نارية

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نُشر بتاريخ :  2019-06-18 - 16:12
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هبة بريس - وكالات

أقدم شاب تونسي ثلاثيني، على قتل والده (68 عامًا)، في منطقة شربان بمحافظة المهدية الساحلية، بسبب رفض الأخير السماح له استعمال دراجته النارية.

وأفادت إذاعة ”جوهرة أف أم“، أنّ ”الشاب قام بشد وثاق والده وذبحه بسكين، عقب خلاف معه بسبب رفض الأخير السماح له باستعمال دراجته النارية، وقد تم معاينة الجثة من قبل النيابة العمومية وحجز أداة الجريمة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الأمنية مع الجاني“.

وعقب ارتكاب الجريمة بساعات قليلة، تمكنت القوات الأمنية التابعة لمنطقة الشرطة بمحافظة المهدية التونسية، من إلقاء القبض على الشاب الذي أقرّ بارتكابه للجريمة.

وتشهد تونس في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا لافتًا للجرائم، رغم توقيف السلطات الأمنية لعشرات المتهمين بارتكاب جرائم قتل، خاصة جرائم القتل من قبل الأبناء ضد والديهم.

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