أردوغان: لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته

هبة بريس - وكالات

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن ترد تركيا على ما سماه “هجمات النظام السوري” على نقاط المراقبة، التي نشرتها تركيا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب”.

وبين أردوغان، حسبما نقلته وكالة “الأناضول”، أن تركيا لن ستعطي “ردا واضحا” على مع اعتره “استفزازات لقوات (الرئيس السوري، بشار) الأسد”.

وأضاف الرئيس التركي: “مواصلة النظام السوري الاعتداء على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تغتفر ولا يمكننا السكوت عليها”.

وأردف في هذا السياق أن “أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي وستأخذ دعوات السكان المحليين بعين الاعتبار”.

من جانبه، جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتهام القوات السورية بقصف نقطة مراقبة للجيش التركي في إدلب، أمس الخميس، واصفا الحادث بـ”العمل العدواني المتعمد”، فيما تعهد بأن ترد بلاده على مثل هذه التصرفات حال تكرارها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من الخميس، عن استهداف نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في محافظة إدلب، محملة الجيش السوري المسؤولية عن الحادث.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن القوات السورية أطلقت عمدا 35 قذيفة على النقطة، ما أدى إلى إصابة 3 جنود أتراك بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار برعاية روسيا وتركيا في المحافظة

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