يهم الطلبة .. هذه تواريخ إجراء الاختبارات الكتابية لمباريات الولوج لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تواريخ إجراء الاختبارات الكتابية لمباريات الولوج لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، برسم الدخول الجامعي 2019 – 2020 بالنسبة للمترشحين لدورة 2019 وحاملي شهادة الباكالوريا، وذلك بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية، والشريكة والخاصة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة في بلاغ، أنه سيتم إجراء الاختبارات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية، وفق الجدولة المحددة في المذكرتين الوزاريتين رقم 01/487 و01/488 بتاريخ 24 ماي 2019، وذلك يوم 18 يوليوز المقبل بكليات الطب والصيدلة بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة وأكادير وطنجة بالنسبة لشعبة الطب ويوم 19 يوليوز بالنسبة لطب الأسنان بكليتي طب الأسنان بالرباط والدار البيضاء، ويوم 20 يوليوز المقبل بالنسبة لشعبة الصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بالرباط والدار البيضاء.

أما بالنسبة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الشريكة والخاصة، يضيف البلاغ، فيستم إجراء الاختبارات الكتابية لمباريات الولوج بكلية طب الأسنان التابعة للجامعة الدولية بالرباط يوم 23 يوليوز، وبكليات الصيدلة وطب الأسنان والطب بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء (أيام 25 و26 و27 يوليوز المقبل على التوالي)، كما ستجرى الاختبارات بكلية الطب التابعة للجامعة الخاصة مراكش تانسيفت الحوز يوم 29 يوليوز المقبل، وبكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة التابعة لجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة بالرباط يوم 3 غشت المقبل.

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