وسط إجراءات مشددة.. عامل سيدي قاسم يعطي انطلاقة امتحانات البكالوريا

هبة بريس – سيدي قاسم

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى تعاطي السلطات الإقليمية مع امتحانات البكالوريا، خرج “الحبيب ندير” عامل إقليم سيدي قاسم في جولة ميدانية رسمية رفقة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، لمعاينة عدد من مراكز الامتحانات قصد الوقوف عن كثب على كل المراحل القبلية و البعدية التي تمر بها امتحانات البكالوريا على مستوى إقليم سيدي قاسم.

مصادر تربوية من داخل المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، أكدت أن الجولة الميدانية لعامل الإقليم المتعلقة بالمشاركة في إعطاء انطلاقة امتحانات البكالوريا و تتبع الإجراءات المرافقة لها، تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى الإقليم، حيث نوهت ذات المصادر بالمجهود المبذول في هذا الإطار مع مختلف الشركاء المعنيين.

و على صلة بالموضوع، اتسم اليوم الأول لإعطاء انطلاقة امتحانات البكالوريا على مستوى سيدي قاسم بغياب كبير للمترشحين الأحرار، حيث سجلت المصالح المختصة غياب حوالي 466 مترشح لامتحانات البكالوريا، كلهم صنف الأحرار، و ذلك بعدما تم تشديد المراقبة على هاته الفئة في الامتحان الجهوي، الأمر الذي جعل جل هؤلاء ينسحبون من امتحانات البكالوريا، في الوقت الذي تم فيه إحالة حالة غش واحدة على السلطات المحلية لاتخاذ المتعين، بعدما تم ضبط تلميذ متمدرس يتبادل أجوبة الامتحانات مع أقرانه بواسطة الواتساب.

هذا و في الوقت الذي تحاول فيه الجهات المختصة محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، تواصل العديد من محلات الطباعة و النسخ على مستوى مركز و أطراف مدينة سيدي قاسم، توفير خلاصات الدروس على شكل أحجام مصغرة، حيث تعرف هاته المكتبات توافد طوابير التلاميذ لنسخ هاته الدروس بالشكل الذي يساعدهم على الغش في الامتحان، الأمر الذي خلق حالة من التذمر الواسع بين العديد من أولياء التلاميذ و المهتمين بالشأن التربوي.

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