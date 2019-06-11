المغاربة الأكثر حصولا على الجنسية الإسبانية في 2018

هبة بريس ـ الرباط

كشف المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أن المغاربة المقيمين في إسبانيا يوجدون على رأس قائمة الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال عام 2018.

وأفادت الإحصائيات بأن 25 ألفا و 372 مغربيا يقيمون بمختلف مناطق وجهات إسبانيا حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال العام الماضي، متبوعين بمواطني بوليفيا (8157) ثم القادمين من الإكوادور (7996) فالكولومبيين (6846 شخصا).

وأوضحت الأرقام أن 90 ألفا و828 من المواطنين الأجانب حصلوا في عام 2018 على الجنسية الإسبانية، وهو ما يمثل زيادة قدرت نسبتها بـ36.6 في المئة مقارنة مع عام 2017، مشيرة إلى أن نسبة 47.1 في المئة من المستفيدين من الجنسية الإسبانية خلال هذه الفترة هم من الذكور و52.9 في المئة من الإناث.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عاما شكلوا غالبية المستفيدين من الجنسية الإسبانية في عام 2018.

ووفق آخر بيانات المعهد الإسباني للإحصاء فإن عدد المغاربة المقيمين بصفة شرعية في إسبانيا بلغ، إلى حدود فاتح يناير 2019، ما مجموعه 812 ألفا و412 شخصا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.4 في المئة مقارنة مع السنة التي قبلها.

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