خطأ في اختبار اللغة الفرنسية يستنفر اكاديمية مراكش -آسفي

هبة بريس – الرباط

شهد الامتحان الجهوي لمادة اللغة الفرنسية حالة من الارتباك صباح اليوم الاحد 08 يونيو الجاري ، بعد ملاحظة خطأ في موضوع النص الذي طرح للامتحان .

وورد الخطأ في نص اللغة الفرنسية ، حيث ان النص المقدم للتلاميذ مقتطف من رواية الاديب الفرنسي فيكتور هيغو لكن السطرين الاخيرين من رواية أخرى للكاتب المغرب أحمد الصفريوي “la boite à merveilles”.

وعرفت مراكز الامتحان بجهة مراكش آسفي حالة من الارتباك بعد اكتشاف الخطأ صباح اليوم، إذ تم إشعار الأكاديمية التي خصصت أطرا تعليمية للقيام بجولة على جميع الأقسام والمطالبة بالتشطيب على السطرين المضافيين بالخطأ.

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