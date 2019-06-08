شتائل الخليل ..مجموعة شعرية تستهدف تهذيب ذوق الأطفال

محمد منفلوطي – هبة بريس

تهدف مجموعة شتائل الخليل الشعرية إلى تحبيب القصيدة الشعرية العربية لأطفال المستويات التعليمية الأولية من خلال تقديم نصوص شعرية منظومة على البحور الشعرية الغنائية , غايتها إرهاف سمع الطفل للإيقاع الشعري وتهذيب ذوقه الموسيقي وتنمية علاقته باللغة العربية في عرض إنشادي جميل يستشرف بناء علاقة الطفل الأولى بالكتاب وشده إلى أنس القراءة ونشوة المطالعة.

ثم إن الغاية تعويد الطفل على التعامل مع القلم والورقة ، وتوطيد علاقته بالكتاب، من خلال هذه المجموعة التي تقدم ،إلى جانب أناشيد الأطفال المكتوبة والمسموعة، أنشطة في الرسم والخط والتلوين، و انشطة فكرية تحفز اطفال الفئة العمرية المستهدفة على إعمال الفكر لتنمية المواهب وتعزيز المكتسبات والتطلع إلى المعرفة المتوخاة.

والغاية أيضا تعويد الأطفال على الإنشاد والتغني الفردي حينا، وضمن مجموعة القسم حينا آخر ، قصد التمرن على أصول الاندماج ومبادىء التكامل الأولية التي تفرضها دينامية الجماعة ، في غرس مبدئي لقيم التعاون والتآزر ونكران الذات.

وتظل الغاية، إلى جانب هذا وذاك ، ترسيخ القيم الدينية والوطنية والإنسانية في نفوس الناشئة ، وتنمية روح الاعتزاز لديهم بالانتماء إلى وطنهم وحبه والتشبث بقيمه الخالدة ، في انفتاح على الثقافات والعوالم المختلفة .

ويبقى تعامل الطفل مع القرص المدمج الذي يتضمن سلسلة النصوص الانشادية ، خطوة نحو ولوج العالم الرقمي ، واستعمال أدواته واكتشاف قواعده وآلياته المميزة.

إن مجموعة الشتاءل تبقى عتبة أولى من عتبات سلم لغوي وفني وثقافي يشرئب على عالم المعرفة بمختلف تجلياتها ؛ معرفة تنمو مع الطفل خلال المراحل التعليمية المتوالية ، قائمة على تطوير مهاراته وتعزيز مكتسباته الأولى ، التي تراهن شتائل الخليل على تقديمها في حلة لائقة وبعرض تربوي يؤالف بين متعة الإنشاد و فائدة التلقي والمعرفة . والله الموفق.

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