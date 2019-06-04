الملك سلمان مغردا: أهنئكم بعيد الفطر المبارك

نُشر بتاريخ :  2019-06-04 - 13:46
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هبة بريس

هنّأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مواطنيه وكل المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا السعودية أعلنت، يوم أمس الاثنين، المتمم لشهر رمضان، واليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر: “أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتنا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك”.

وأدى الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة صباح اليوم صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به، بحسب وكالة الأنباء السعودية

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