استقالة رئيس “حزب الجمهوريين” الفرنسي

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس “حزب الجمهوريين” اليميني الفرنسي لوران فوكييه الأحد استقالته بعد أسبوع من النكسة التي مني بها حزبه في انتخابات المجلس الأوروبي بنيله 8,48 بالمئة فقط من الأصوات.

وقال فوكييه الذي يمر حزبه بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه مما دفع بعدد كبير من قياديي الحزب إلى المطالبة باستقالته إن “الانتصارات جماعية أما الهزائم ففردية. علي أن أتحمل مسؤولياتي (…) أنا أنسحب من رئاسة (حزب) الجمهوريين”.

وقال فوكييه لقناة “تي اف 1” الفرنسية إن “على اليمين أن يعيد بناء نفسه” و “لا أريد أن أكون عائقا مهما كان الثمن”.

وحزب الجمهوريين هو الوريث المباشر لحزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الذي أسسه معسكر الرئيس جاك شيراك وفتح أبواب قصر الإليزيه أمام الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. لكن الحزب يشهد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في عام 2017 أزمة غير مسبوقة.

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