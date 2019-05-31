يهم الطلبة .. الوزارة تفصل مراحل إيداع طلبات الاستفادة من المنحة

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من منحة التعليم العالي برسم السنة الجامعية 2020-2019، قد انطلقت يوم الثلاثاء 28 ماي 2019، وستستمر إلى غاية يوم الجمعة 19 يوليوز 2019، على الساعة الثانية عشرة ليلا، وذلك عبر البوابة الإلكترونية https://www.minhaty.ma.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية، يأتي للسنة الثالثة على التوالي، في إطار مواصلة تكريس الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات التربوية، وبهدف تبسيط إجراء طلبات الاستفادة من المنح وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة.

وذكرت الوزارة أنه يتوجب على التلميذات والتلاميذ المعنيين، والذين تقل أعمارهم عن 26 سنة بتاريخ اجتياز امتحان شهادة البكالوريا المحدد يوم 11 يونيو 2019، الولوج إلى بوابة “منحتي” وتعبئة كافة المعلومات المطلوبة، بشكل دقيق وصحيح.

وفيما يخص المترشحات والمترشحين الأحرار يتعين اتباع المسطرة التالية :

الولوج إلى بوابة ّترشيحاتّ candidaturebac.men.gov.ma للحصول على القن السري الخاص ببريده(ها) الإلكتروني الجديد codemassar@taalim.ma.

تفعيل البريد الإلكتروني الجديد عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني www.taalim.ma

وتجب الإشارة إلى أنه، قبل البدء في تسجيل المعلومات، يتوجب على المترشحين المتمدرسين أو الاحرار النقر على رابط خدمة “إيداع الطلب”، ثم رابط “الحصول على كلمة المرور”، للتوصل بكلمة المرور عبر البريد الإلكتروني codemassar@taalim.ma.

وبالنسبة للتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على البكالوريا الأجنبية للسنة الدراسية الحالية، قالت الوزارة أنه يتعين عليهم التوجه إلى المديريات الإقليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية قصد الإدلاء بالوثائق اللازمة (شهادة البكالوريا، نسخة من عقد الازدياد، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بصاحب(ة) الطلب وكذا بوالديه (ها) أو الوصي الشرعي وببريده (ها) الإلكتروني وبرقم هاتفه (ها) الشخصي ؛ وانتظار تزويده(ها) من طرف المديرية الإقليمية برقم “مسار” الخاص به(ها) والذي سيمكنه (ها) من تسجيل طلبه(ها) عبر البوابة الإلكترونية “منحتي”.

ويضيف البلاغ أنه يمكن للتلاميذ والتلميذات، عبر “رابط التتبع”، تتبع جميع مراحل معالجة طلبات المنحة إلى حين التوصل بقرار اللجنة الإقليمية للمنح عبر البريد الالكتروني للمترشح.

كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص الخدمة الإلكترونية “منحتي” من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، أو الاتصال بالرقم الأخضر 0800001122 للاستفسار بخصوص كيفية الولوج إلى هذه الخدمة.

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