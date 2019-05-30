بكين لواشنطن: “لا تقولوا إننا لم نحذركم!”

هبة بريس

صعدت الصين من لهجتها في حربها التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة، ونشرت صحيفة الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، مقالا حذرت فيه واشنطن من الاستمرار في هذه الحرب.

وفي المقال، الذي حمل عنوان “ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها”، لوحت بكين بورقة صادرات المعادن الصينية النادرة لأمريكا، وذلك كإجراء انتقامي في هذه الحرب.

واللافت بأن الصحيفة استخدمت في المقال عبارة مميزة كانت قد استخدمتها مرتين منذ تأسيسها في 1949، والعبارة هي “لا تقولوا إننا لم نحذركم!”.

ووفقا لموقع “سي أن بي سي” فإن هذه العبارة استخدمت من قبل صحيفة الشعب في عام 1962 قبل حرب الصين الحدودية مع الهند، وفي عام 1979 قبل الحرب الصينية الفيتنامية

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