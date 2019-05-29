“هواوي” تتحدث عن ضرر لأكثر من 1200 شركة أمريكية

هبة بريس ـ وكالات

قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة “هواوي” الصينية، سون لوبين، إن إدراج الحكومة الأمريكية شركته في القائمة السوداء سيتسبب في أضرار مباشرة لأكثر من 1200 شركة أمريكية.

وأضاف لوبين في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: إن “إدراج الحكومة الأمريكية المفاجئ لشركة هواوي ضمن قائمتها السوداء تسبَّب في أضرار كبيرة لعملاء الشركة الذين يستخدمون منتجاتها وخدماتها في 170 دولة”.

وبيَّن أن الإدراج أيضاً “تسبب في خسائر كبيرة لأكثر من 1200 شركة أمريكية لها تعاون تجاري مع هواوي، وأثر في عشرات الآلاف من الوظائف بالولايات المتحدة”.

ولم يقدّر مسؤول “هواوي” حجم الخسائر التي ستلحق بالشركات الأمريكية، لكن تقريراً صدر عن مؤسسة “تكنولوجيا المعلومات والابتكار” الأمريكية مؤخراً، حذَّر من أنَّ فرض القيود من شأنه أن يكبد الشركات الأمريكية خسائر من عائدات التصدير بنحو 56 مليار دولار، ويضع 74 ألف وظيفة في خطر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري، “هواوي” ضمن قائمتها السوداء، التي تحظر على الشركة الصينية شراء المكونات والتقنيات من الشركات الأمريكية.

كذلك حظرت الولايات المتحدة على شركاتها التعاون مع “هواوي” في مجالات نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة التجارة، وأوقفت “جوجل” تعاونها مع “هواوي” في مجالات معينة.

ورداً على هذه الإجراءات، تقدمت “هواوي” اليوم بدعوى قضائية في الولايات المتحدة، تطالب فيها بالطعن في دستورية إدراجها بالقائمة السوداء.

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