الحكومة تتجه لتعميم المنح الجامعية على جميع أقاليم المملكة

هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي البحث العلمي سعيد أمزازي، أن الحكومة، ستعمل على الرفع من عدد منح الطلبة بشكل سنوي، حتى تستجيب لطلب تعميم المنح الجامعية على المستوى الوطني، وذلك في سياق الجهود الرامية غلى توسيع قاعدة المستفيدين من المنح.

وفي معرض جوابه على سؤال شفهي اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول “المقاييس المعتمدة في توزيع منح الطلبة”، أكد أمزازي، استفادة 14 إقليما بنسبة 100 في المائة من المنح الجامعية ويتعلق الأمر بالأقاليم الجنوبية إلى جانب فكيك وجرادة وزاكورة نظرا لمعاناة هذه الأقاليم من الهشاشة والفقر.

وبحسب الوزير، فقد بلغ العدد الإجمالي من المنح الجامعية، بالنسبة لهذه السنة، 382 ألف منحة على صعيد أقاليم المملكة، بما فيها زيادة إضافية أقرتها الحكومة خلال هذه السنة بلغت 27 ألف منحة جديدة، بارتفاع بلغ 4 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وأبرز أمزازي، أنه تم تطوير الغلاف المالي المخصص لمنح الطلبة، بشكل كبير حيث انتقل من 540 مليون درهم سنة 2012 إلى أكثر من مليار و800 مليون درهم خلال الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى تسجيل تحسن سنوي في معدل الرفع من المنح الجامعية.

وبالنسبة للأقاليم، التي لا تتوفر على نواة جامعية أو أحياء جامعية، فأوضح الوزير، أن نسبة استفادتهم، بلغت 95 في المائة حيث بدأوا يقتربون من التعميم، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأقاليم الأخرى التي كانت تمنح لهم 75 في المائة وصلت حاليا ل85 في المائة في حين انتقلت في بعض الأقاليم من 65 في المائة إلى 75 في المائة.

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