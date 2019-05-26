هولندا : تفجير وكالة اسفار تعود ملكيتها لمواطن هولندي من اصل مغربي(صور)

نُشر بتاريخ :  2019-05-26 - 18:47
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هبة بريس - وكالات

تعرض مقر وكالة اسفار تعود ملكيتها لمواطن هولندي من اصل مغربي بلاهاي الاسبوع ما قبل الماضي لتفجير بواسطة قنابل يدوية، مما تسبب له في خسائر مادية جسيمة.

وحسب وسائل اعلام هولندية فالانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة ليلا خلف حالة من الذعر والخوف في صفوف ساكنة المنطقة، مما احدث دمارا هائلا في مقر الوكالة، كما تسبب في تكسير زجاج نوافذ المنازل المجاورة.

وخلف الحادث حالة من الصدمة لدى مالك المحل الذي تبين ان له ابن يقضي عقوبة سجنية ويعد من اشهر مجرمي لاهاي .

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