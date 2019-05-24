سطات.. التعليم الأولي وتشجيع التمدرس يتصدران جدول أعمال اللجنة الاقليمية‎

محمد منفلوطي_هبة بريس

في إطار المجهودات المبدولة من قبل المديرية الاقليمية للتعليم بسطات لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وانجاح المشروع المجتمعي المتعلق بأقسام التعليم الأولي، وانسجاما مع مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، وفي إطار انفتاح المديرية الإقليمية للتعليم على باقي الشركاء والفاعلين والمتدخلين، احتضن مقر عمالة اقليم سطات مؤخرا اشغال الدورة الثانية للجنة الاقليمية للتنمية البشرية، والتي أعلن من خلالها عامل إقليم سطات ابراهيم أبو زيد عن اطلاق برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، إذ تم اعتماد مقاربة استباقية من أجل التصدي للمعيقات الرئيسية للتنمية البشرية عبر الاستثمار في الرأسمال البشري للفرد طيلة مراحل نموه والذي خصص له مبلغ 16.214.244,00 درهم وتفعيلا لهذا البرنامج، تم اقتراح ثلاث مشاريع تهم تقوية نظام صحة الأم والطفل تتمثل في اقتناء 8 سيارات إسعاف ، إصلاح دور الأمومة وتكوين الأطر الطبية والشبه الطبية العاملة في دور الولادة بالإقليم كما تم اقتراح مشروعين من اجل المساهمة في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي من خلال بناء داخلية جديدة بمركز أولاد سعيد واقتناء 8 حافلات للنقل المدرسي.

أما بخصوص المشاريع المدرجة في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا برسم سنة 2019 فتجدر الإشارة الى أن الأمر يتعلق بالمشاريع المدرجة في اطار برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعاﻟﻢ القروي التي كانت موضوع برمجة سابقة وهي عبارة عن 6 سيارات للنقل المدرسي، 5 سيارات إسعاف و شاحنة صهريج توجد حاليا في طور الانجاز.

وأكد عامل اقليم سطات، الذي كان يتحدث على هامش اشغال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في دورتها الثانية تنفيذا لمضامين المرحلة الثالثة للمبادرة التنمية البشرية 2019-2030 ؛ من اجل التداول والبث في مجموعة من المشاريع التنموية لتعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من برنامجي الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة و مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، (أكـــــــد) على أن التشخيص المنجز سنة 2018 من طرف السلطات المحلية بطلب من المصالح المركزية، تم إحصاء 365 دوارا في حاجة إلى وحدات للتعليم الأولي بالإقليم، وعلى هذا الأساس وبناء على الزيارات الميدانية لممثلي المصالح المختصة بعمالة الاقليم و مؤسسة زاكورة المعتمدة من طرف المصالح المركزية للإشراف وتدبير هذه الوحدات تم اختيار على 17 وحدة للاستفادة من عمليات التهيئة، في أفق تعميم التعليم الأولي على كافة الدواوير التابعة للإقليم وسيخصص سنويا غلاف مالي لبناء وتجهيز وحدات إضافية خلال الفترة الممتدة من 2020 و2023، على اعتبارا كون سنة 2019 تاريخ انطلاق هذه المرحلة، فقد قامت المنسقية الوطنية للتنمية البشرية بشكل استثنائي على تحويل الاعتمادات مباشرة إلى الأقاليم على أن تتم البرمجة خلال السنوات القادمة حسب منهجية العمل الجديدة التي ستؤطر المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ستتولى من خلالها اللجنة الجهوية للتنمية البشرية دراسة المخططات الإقليمية والمصادقة عليها وتوزيع الموارد المالية على أقاليم الجهة مشيرا الى ان إقليم سطات توصل برسم هذه السنة بغلاف مالي يقدر ب 31 479 636,00 درهم لإنجاز مشاريع البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

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