الإفتاء: يجوز تأخير صلاة الظهر بسبب الحر الشديد

هبة بريس - وكالات

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يجوز تأخير صلاة الظهر لحين انحسار شدة الحر في الظهيرة.

وأوضحت، أنه يجوز الإبراد بالظهر في شدة الحر، مستشهدة بالحديث الشريف “عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم”.

وتابعت الإفتاء: “فأبردوا: من الإبراد وهو الدخول في البرد، أي أخروا صلاة الظهر إلى حين يبرد النهار وتنكسر شدة الحر”.

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