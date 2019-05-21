الجيش الجزائري يحذر من “مخططات العصابة الخبيثة”

هبة بريس - وكالات

حث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الشعب على “التحلى باليقظة، وعدم السماح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل إليه مهما كانت الظروف”.

وأضاف نائب وزير الدفاع الوطني، في بيان، الثلاثاء، أن “النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين وصلب ونهج مبنى على دلائل ثابتة”، محذرا مما سماه “محاولات العصابة لعرقلة جهود الجيش الوطني الشعبي وجهاز العدالة”.

وتابع: “أشير إلى التحدي الكبير المتمثل في محاربة الفساد الذي أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد”.

وأضاف الرجل القوي في الجزائر: “في هذا الشأن، أؤكد على أن النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، التي استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، هو نهج يرتكز على أساس متين وصلب، لأنه مبني على معلومات صحيحة ومؤكدة، ويستند إلى ملفات ثابتة القرائن، ملفات عديدة وثقيلة بل وخطيرة، مما أزعج العصابة وأثار الرعـب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش الوطني الشعبي وجهاز العدالة”.

وفي وقت سابق، أكد صالح تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، في وقتها، مؤكدا أن تأجيلها “سيدخل البلاد في حالة فراغ دستوري”.

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