سفارة المغرب بالدنمارك تهدد بشكل غير مباشر مراسل “هبة بريس”

هبة بريس – الرباط

مادا يجري في سفارة المملكة الشريفة في الدنمارك هل أصبحت مرتع للبلطجة وإصدار أوامر بقمع رعايا صاحب الجلالة محمد السادس الذي أوصى في خطبه السامية بالاقتراب من هموم وانشغالات مغاربة العالم العكس في الدنمارك أوامر بالتزام الصمت وعدم فضح الفساد والضرب على يد كل من لا يردخ، هل تحول الظلم والغبن والتهم و الحكرة التي عاشتها الجالية سنين في الدنمارك خاصة في عهد راس الشيطنة (م.ف)عرفا وضع على حراصته عصابة نزلت من السماء أصبحت مقربة وتنسق بشكل مكثف مع السيدة السفيرة وتحيي المناسبات وتقيم أنشطة .هل هناك سر عميق أو أسرار يخاف أن تفضح ؟

لكن أن يصل الحد تكليف أحد أعوانها (ع،ح )الجدد ويتوعد مراسلنا بالديار الدانماركية(احمد الصغير) بالمحاسبة والعقاب وفتح الإجراءات القانونية ضده عبر رسالة في تطبيق الوتساب في إشارة إلى إيصال رسالة صارمة له.

وعن محتوى الرسالة المجهولة فقد تضمنت اسلوب الترهيب والتهديد وبلغة أخرى تعني أوقف مقالاتك الصحفية في بلد ينتقد فيه الصحفي حتى ملكة الدنمارك ، يضيف مراسلنا الذي اعتبر إن صوتيه هو صوت مغاربة الدنمارك والجمعيات والمؤسسات المواطنة التي تقف ضد قمع وإظطهاد وتخويف المغاربة واتهام أبنائهم وفلذات أكبادهم الذين عانوا مرارة مرحلة طويلة من الظلم والاستغلال والأخطر تكريه المغاربة في وطنهم بهذه الممارسات خاصة إخواننا المنحدرين من الريف المجاهد الذين عبروا عن وطنية صارمة ومنقطعة النظير وعدم قبولهم بأشخاص تافهين أن يمارسوا الوساطة بينهم وبين مصالح وطنهم العزيز وكان قرارهم حكيم في طرد زعيمهم من مؤسسة الإمام مالك أكبر مؤسسة دينية مغربية في الدنمارك وسلك أسلوب ديمقراطي في اختيار من يسير شؤون مؤسستهم من مهندسين وأطباء وأطر تربة على العلم والأخلاق وليس السمسرة والخداع.

واستغرب مراسلنا من المستوى الضعيف ، مضيفا ان الحقيقة يعلمها الجميع والوطن لا تخدم مصالحه بالكذب والبهتان ، قائلا :” لن اتزايد على احبتي من مغاربة الدنمارك الذين دافعوا بعفوية كبيرة وروح وطنية عالية عن مصالح وطنهم وإظهار جانبه المشرق وكنت واحد منهم في محطات يشهد عليها التاريخ من جامعات ومؤسسات محلية ودولية وبحضور شخصيات وازنة من داخل المنتدى المغربي الدنماركي في عهد آلمكتب السابق والذي يتعمد تهميشه الان وتكوين جمعيات صورية لا أهداف لها فقط لشرعنة خريطة الطريق الجديدة التي تحمل كل أشكال الفبركة والتدليس وإعادة تشكيل الواقع بسرعة تجاوزت حدود المنطق في فهم الأشياء لكن وعي الجالية المغربية في الدنمارك يطالب برحيل وجوه تعبت العيون من رؤيتها وسئمت النفوس من ذكر أسمائها “.

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