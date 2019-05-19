استطلاع: معظم الأمريكيين عارضوا دراسة “الأرقام العربية”

نُشر بتاريخ :  2019-05-19 - 09:21
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هبة بريس ـ وكالات

أشارت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته منظمة “Civic Science” إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عارضوا دراسة الأرقام العربية في المدارس.

وأفادت صحيفة “Independent” بأن علماء الاجتماع كانوا يطرحون أمام المشاركين في الاستطلاع سؤالا حول ضرورة دخول دراسة الأرقام العربية في المناهج الدراسية بالمدارس الأمريكية، وذلك دون تفسير مصطلح “الأرقام العربية”.

وشمل استطلاع الرأي العام 3624 شخصا.

وأجاب 56% من المشاركين في الاستطلاع بشكل سلبي عن هذا السؤال، فيما أجاب 29% آخرين بشكل إيجابي. أما 15% فواجهوا صعوبات في الإجابة عنه.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة من 10 أرقام وهي 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 تسمى الأرقام العربية تقليديا وتستخدم في معظم البلدان في نظام الأرقام العشرية، وانتشرت في العالم كله بفضل الرياضيين العرب بالذات.

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