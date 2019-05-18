البنك الشعبي يقود وفدا هاما من المسؤولين لزيارة عاملات الفراولة

هبة بريس من هويلفا _ يسير الإيحيائي _

وسط الزغاريد والهتاف إستقبل مجمع لعاملات الفراولة التابع لشركة ” سورإكسبور” ضواحي “هويلفا” سفيرة المغرب السيدة” كريمة بنيعيش” والقنصل العام بمدينة إشبيلية السيد ” فريد أولحاج” ومسؤولين حكوميين عن الجهات الإسبانية في زيارة تفقدية حملت أكثر من معنى سيما في هذا الشهر المبارك الفضيل.

السيدة “كريمة بنيعيش” سفيرة الملك لدى إسبانيا وخلال كلمتها قبيل الإفطار نوهت بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة “البنك الشعبي” في شخص السيدة “ليلى حياة” المديرة العامة في إسبانيا،والسيد “ياسين خالد” المدير العام على المستوى ألأوروبي، مؤكدة أن هذه الفئة من المغربيات العاملات في حقول جني الفراولة تحظين بأهمية خاصة لدى الملك محمد السادس،كما عبرت السفيرة عن إفتخارها بهؤلاء النسوة اللائي قطعن مئات الكيلومترات لأجل العمل وتحسين ظروفهن الإجتماعية مشيدة بالصورة المشرفة التي تحضين بها لدى أرباب العمل الإسبان وهو ما يؤكده العدد الإجمالي لهذه السنة حيث بلغ 16500 عاملة مع توقعات إرتفاعه في السنوات المقبلة.وكان لهذا الإفطار الجماعي الذي موله” البنك الشعبي” آثار نفسية كبيرة وردود أفعال إيجابية على هذه الشريحة من العاملات،إذ عبرن عن إرتياحهن بهذه المبادرة الإنسانية التي إنقلبت إلى ما يشبه عرسا مغربيا أصيلا بعد تناول وجبة الإفطار حيث تفقدت السيدة السفيرة جميع الموائد وأخدت صورا تذكارية لها رفقة العاملات اللائي كنا يهتفن بحياة الملك بين الفينة والأخرى.

إذن هي رسالة بالغة الأهمية بعثتها سفيرة المغرب إلى السلطات الإسبانية خلال هذه الزيارة التي تعتبر سابقة من نوعها وتعبر عن الإهتمام البالغ بأفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا بشكل عام وعاملات الفراولة بشكل خاص مفاذها “نتابع عن كثب أوضاع عاملاتنا في الجنوب ولن نقبل بأية سلوكات تضر بسمعتهن وتحط من كرامتهن

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