“التربية الوطنية” تعلن النتائج النهائية للكفاءة المهنية

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، عن النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2018.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن نتائج هذه الامتحانات، أسفرت عن نجاح ما مجموعه 6813 مترشحا ومترشحة من أصل 37472 مترشحا ومترشحة.

وتوزعت نتائج هذه الامتحانات، بين هيئة التدريس بـ 6305 مترشحا، وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بـ 245 مترشحا، وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، بـ 28 مترشحا وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية بـ 31 مترشحا، وهيئة الأطر المشتركة بـ 204 مترشحا.

إلى ذلك، أشار البلاغ، إلى أنه يمكن الاطلاع علـى تلك النتائج بالأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن وبالمديريات الإقليمية للوزارة أو على الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0