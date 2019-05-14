القتصلية المغربية : إصابة 3 مغاربة بحريق مبنى ايبيزا

هبة بريس

علم لدى القنصلية المغربية في بالما دي مايوركا أن ثلاثة مواطنين مغاربة أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع الاثنين في إحدى العمارات في إيبيزا بأرخبيل البليار .

وأكدت نزهة الطاهر القنصلة العامة للمملكة بجزر البليار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 32 و 40 و 42 سنة يعانون من حروق بدرجات متفاوتة الخطورة وتم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفى ( كان ميسيس ) بإيبيزا .

وسيتم نقل أحد هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذي يعاني من حروق خطيرة إلى وحدة الحروق بمستشفى ( لافي ) في فالنسيا ( شرق إسبانيا ) .

وأشار نفس المصدر إلى أن خمسة مغاربة آخرين من بينهم سيدتان أصيبوا خلال هذا الحريق بإصابات متفاوتة الخطورة ( كدمات واستنشاق الدخان وحالة من الصدمة والذعر) خضعوا بدورهم للرعاية الطبية من طرف الوحدات الصحية المتخصصة .

وقالت نزهة الطاهر إن المصالح القنصلية المغربية ببالما دي مايوركا تعبئت من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضرورية للمواطنين المغاربة ضحايا هذا الحريق وضمان تتبع ومراقبة وضعهم الصحي .

وحسب السلطات المحلية فإن مواطنا إيطاليا لقي مصرعه جراء هذا الحريق الذي لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة مشيرة إلى أن أربعة فرق إطفاء تدخلت في وقت قياسي من أجل محاصرة النيران وإخماد الحريق .

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