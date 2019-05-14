فرنسا تصادر نصف طن كوكايين بعملية واحدة

هبة بريس - وكالات

قال وزير الميزانية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في بيان، الثلاثاء، إن السلطات صادرت نصف طن من الكوكايين، في واحدة من أكبر العمليات في تاريخ البلاد.

وأضاف دارمانان في بيان أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ حوالى 40 مليون يورو (44.9 مليون دولار)، مشيرا إلى أنها ضبطت في ميناء دانكيرك بشمال فرنسا الشهر الماضي، وفق “رويترز”.

وأوضح أنه تم العثور على المخدرات في 29 أبريل الماضي، في سفينة حاويات تحمل شحنة موز كانت قادمة من سورينام في أميركا الجنوبية.

وقال الوزير إن الادعاء الفرنسي سيجري المزيد من التحقيقات.

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