قتلى وجرحى بحادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في كينيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة في كينيا، الاثنين 13 ماي، أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في حادث سير جنوب شرقي البلاد.

وقال مسؤول بارز في الشرطة بمنطقة الحادث، في تصريح صحافي، إن الحادث وقع في مقاطعة نهر تانا عندما صدمت حافلة ركاب شاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق ليلا أمس الأحد. وقال المسؤول توم أوكوث “الشاحنة المتوقفة، والتي كانت تنقل مواد بناء، كانت معطلة على جانب الطريق عندما وقع الحادث”.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن حوادث السير في كينيا تودي بحوالي 3000 شخص كل سنة، لكن منظمة الصحة العالمية تقدر الحصيلة بأكثر من 12 ألف قتيل.

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