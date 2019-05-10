برلماني يسائل وزير الصحة بخصوص وفاة سيدة منعت من حصة تصفية الدم بوزان

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني محمد لشهب، عن الفريق الاستقلالي، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، من أجل فتح تحقيق في ملابسات وفاة سيدة بمستشفى ابي قاسم الزهراوي بوزان.

وطالب البرلماني الاستقلالي، من الوزير بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة سيدة يوم السادس من شهر ماي الجاري، بعد امتناع مسؤولة بقسم تصفيه الدم من تمكينها من حصة التصفية التي ولجت المستشفى للقيام بها بتصريح طبي من مدير المستشفى.

وكشف لشهب في نص المراسلة الموجهة إلى وزير الصحة، أن الضحية دخلت مستشفى أبي قاسم الزهراوي لإجراء حصة تصفية للدم، قبل أن تواجه برفض وامتناع المسؤولة عن إجراء التصفية، لتبقى بالمستشفى إلى حدود الساعة السادسة والنصف مساء.

وأضاف النائب، أن السيدة وبعد نقلها إلى منزلها، تدهور وضعها الصحي، ما استلزم إعادة نقلها إلى المستشفى الذي رفض من جديد، تمكين المريضة من حصة التصفية رغم وضعها السيء، ما تسبب في مفارقتها الحياة اليوم الموالي بمستعجلات ذات المستشفى.

وحمل لشهب، مسؤولية وفاة السيدة لإدارة المستشفى، مطالبا الدكالي بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات وظروف الوفاة.

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