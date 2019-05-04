سُفراء كلية الحقوق بسطات يخلقون الحدث بالسعيدية

محمد منفلوطي_هبة بريس

قاد فريق بيداغوجي مكون من تلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في التقنيات الضريبية والقانون العام، رفقة مجموعة من الطلبة المنتمين لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، (قادوا) زيارة ميدانية حطّت الرحال بهم بمدينة السعيدية شمال المغرب للمشاركة ضمن فعاليات الجامعة الربيعية الضريبية للقارات الثلاث أفريقيا، أمريكا وأروبا، حيث اختار منظمو هذا الملتقى العلمي المتميز أن تقارب دورة هذه السنة تيمة الضريبة وما يطرحه التطور الرقمي والتكنولوجي على مختلف دول العالم من تحديات، وهو الموضوع الذي استقطب نخبة من أبرز الخبراء والأساتذة الباحثين والممارسين في المجال الضريبي، يمثلون 15 دولة أجنبية.

مـــــــحمد بوجــــــنون أستاذ التعليم العالي بسطات من مهندسي هذه المبادرة، أكد في تصريح لهبة بريس على أهمية هذه الخطوة التي تروم بالدرجة الأولى إلى اشراك الطلبة والطالبات في اتخاذ القرارات والعمل على دمجهم في محيطهم الخارجي من أجل بلورة صيغة موحدة تمكنهم من تطوير مسارهم العلمي والأكاديمي انسجاما مع متطلبات سوق الشغل، مشيرا أن كلية الحقوق بسطات أخذت على عاتقها منذ تولي العميد الجديد مقاليد تدبير شؤونها الإدارية، أن تكون فضاء لتقاسم التجارب والانفتاح على كافة المتدخلين والشركاء والفاعلين، داعيا إلى تضافر الجهود، مؤكدا أن دورة هذه السنة التي احتضنتها مدينة السعدية نظمت بشراكة بين جامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاجتماعية بوجدة، مختبر الأبحاث حول الديناميات الأمنية بجامعة الحسن الاول بسطات، ماستري العلوم والتقنيات الضريبية بوجدة وماستر القانون الرقمي بسطات، لافتا النظر إلى الحضور المتميز للعديد من الكفاءات العلمية والأكاديمية التي شاركت ضمن فعاليات هذا الملتقى العلمي يتقدمهم كل من الأستاذ أحمد علالي وعبد المالك بكراوي عن جامعة محمد الأول بوجدة، بالاضافة إلى مشاركة مجموعة من أساتذة كلية سطات من بينهم الدكتور عبد القادر تيعلاتي والدكتورة سمية عكور، والدكتور خالد الصديقي، إضافة إلى وفد كبير من الطلبة الباحثين يمثلون أسلاك الماستر بالقانون الرقمي والمالية العمومية والقانون العام المعمق، وهو الحضور الذي لقي ترحيبا كبيرا من كل مكونات الندوة واعتبره مقررها الدكتور جون كلود مارتينيز التفاتة ذكية من كلية الحقوق بسطات اتجاه طلبتها الباحثين من خلال اشراكهم في ملتقيات من هذا الحجم وبهذا الثقل العلمي والأكاديمي.

وأضاف محمد بوجنون ان الجلسة الافتتاحية للملتقى ، اعتبرت مناسبة لتجدد كلية الحقوق بسطات التزامها بالانفتاح على كافة الملتقيات العلمية داخل الكلية وخارجها، بالمغرب وخارجه، مؤكدا على الرهان الذي ترفعه العمادة وكافة مكونات الكلية، والذي يتمثل في المشاركة الفاعلة في جميع النقاشات التي تهم مختلف القضايا المطروحة على المجتمع الأكاديمي، معبرا عن استعداد كلية الحقوق بسطات لدعم واحتضان مثل هذه التظاهرات، لاسيما وان عميدها الدكتور نجيب الحجيوي وضع مشروعا متكاملا يهدف إلى تطوير البحث العلمي وتجويد التحصيل والتكوين تماشيا مع متطلبات الشغل، ونهج سياسة حكيمة أساسها الاشراك وابرام الشراكات ذات النفع العام.

من جانبها اعتبرت الدكتورة سمية عكور واحدة من مهندسي الجامعة الربيعية خلال مختلف دوراتها المنظمة بالمغرب أو فرنسا، عن سعادتها بالتئام هذه الدورة بالسعيدية، وبحجم المشاركة والثقل الأكاديمي لخبراء وباحثين من العديد من دول العالم، وأكدت الدكتورة عكور على أن اختيار موضوع الضريبة وربطه بالتحديات التي تطرحها الرقمنة في عالم يسير بخطى متسارعة نحو تجسيد مفهوم القرية المعلوماتية، معبرة عن قناعتها بكون الأفكار التي سيتم تتداولها خلال الندوة تعتبر مساهمة قوية في تأطير النقاش المفتوح لذى مختلف الأوساط الحكومية لمختلف دول العالم، لافتة النظر إلى الحضور الكبير للطلبة الباحثين إلى جانب فقهاء القانون ونخبة من الممارسين، مؤكدة على ضرورة منح الطلبة الباحثين فرصا للاحتكاك بقامات أكاديمية لها بع طويل في البحث العلمي.

فيصل جوالة طالب باحث في سلك الماستر ومنسق الطلبة بشعبة القانون العام المعمق بكلية الحقوق بسطات، أكد أن الوفد الطلابي الذي شارك في هذا الملتقى العلمي نوه بالفكرة التي خلفت ارتياحا كبيرا بين صفوف أعضائه، إذ وقف الجميع عن كثب على مجريات النقاش داخل المنديات العلمية، وأضاف بأن هذه المبادرة المحمودة تعبر عن قناعة الفريق البيداغوجي لماستر القانون العام المعمق والمجتمع المدني والمقاربة التشاركية بأهمية التكوين والتأطير الموازي من خلال تشجيع الحضور للملتقيات العلمية، منوها بمثل هاته المبادرات التي تستهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي وتمكين الطلبة والطالبات من اكتساب مهارات تواصلية وكفاءات مهنية تمكنهم من ولوج سوق الشغل.

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