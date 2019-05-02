يهم طلبة ال”BTS”.. مواقيت إجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد

هبة بريس

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم كافة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (BTS)-دورة ماي 2019، أنه على الرغم من تزامن إجراء اختبارات اليومين الأخيرين من هذا الامتحان مع حلول شهر رمضان الأبرك وتغيير التوقيت الرسمي للمملكة، فإن توقيت إجراء الاختبارات خلال هذين اليومين لن يطرأ عليه أي تغيير.

وعليه، يفيد بلاغ للوزارة، فإن إجراء اختبارات الفترة الصباحية ليومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 ماي 2019، سينطلق في الساعة الثامنة صباحا (08 :00)، واختبارات الفترة الزوالية في الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) وفق التوقيت الرسمي للمملكة.

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