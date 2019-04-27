استدعاء السفير الجزائري بعد “فضيحة” في جنوب إفريقيا

هبة بريس - وكالات

استدعت الجزائر، سفيرها لدى جنوب إفريقيا أحد أهم شركائها، ناصر بلعيد.

وحسب مصادر إعلامية جزائرية، فالاستدعاء جاء على خلفية ما يسمى ب”فضيحة شهر مارس” الماضي، إذ وجد الدبلوماسي، ناصر بلعيد، نفسه في قلب فضيحة عندما اتهمته موظفة من جنوب إفريقيا بالاعتداء الجنسي.

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام الجنوب أفريقية فقد قالت الموظفة جوهانا ليكالالا، وهي أم عزباء تبلغ من العمر 42 عامًا، تقدمت بشكوى اعتداء جنسي ضد السفير الجزائري بمركز شرطة بروكلين (مركز بريتوريا)، كاشفة أن هذه الانتهاكات ارتكبت بين عامي 2013 و2016.

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