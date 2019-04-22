“نزول أساتذة التعاقد” للشارع يدفع وزارة التعليم إلى تعليق الحوار

هبة بريس ـ الرباط

كشف الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عن إلغاء وزارة التربية الوطنية والتعلي العالي والتكوين المهني إلغاء اجتماع يوم غد الثلاثاء 23 أبريل كما تم الاتفاق على ذلك في إجتماع 13 أبريل وذلك بدعوى “عدم رفع إضراب الأساتذة الذين ”فرض عليهم التعاقد“.

وقال الإدريسي :”تم الاتصال بي قبل قليل مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2019 من طرف وزارة التربية، لإخباري بإلغاء اجتماع يوم غد الثلاثاء 23 أبريل كما تم الاتفاق على ذلك في إجتماع 13 أبريل وذلك بدعوى “عدم رفع إضراب الأساتذة” الذين فرض عليهم التعاقد“.

وأضاف الإدريسي :”وجوابا على ذلك عبرت عن احتجاجنا وطالبت بفتح الحوار في جميع الحالات في الموضوع من طرف الحكومة والوزارة على مستوى عالي والأخد بعين الاعتبار الكارثة التعليمية التي نعيشها في بلدنا حيث تم إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية بسبب إضراب عشرات الآلاف من الأستاذات والأساتذة أغلبهم بالمناطق الصعبة والنائية والمهمشة والمفقرة. وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يقع بالتعليم ببلدنا“.

وكان الأساتذة المتعاقدين” قد قرروا عبر بلاغ عبر ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد“، تمديد اضرابهم الذي تجاوز شهرا إلى غاية 25 أبريل الجاري، رداً على تصريحات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، التي أكد فيها عدم إمكانية إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وأن أي حوار سيكون على أرضية التوظيف الجهوي ضمن أطر الأكاديميات.

هذا وخاض الالاف من أساتذة التعاقد يومه الإثنين بالرباط، مسيرة ضخمة، شارك فيها موظفين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، من حملة الشهادات فضلاً عن أساتذة ‘الزنزانة 9’.

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