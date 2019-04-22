السفارة: “المغربية المصابة بهجمات سريلانكا تعاني من جروح غير خطيرة ومن حالة صدمة”

هبة بريس

علم لدى سفارة المغرب في الهند، اليوم الاثنين 22 أبريل، أن سيدة مغربية تبلغ من العمر 38 عاما أصيبت بجروح في الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم الأحد في سيرلانكا.

وحسب سفارة المغرب فإن هاجر . أ، التي تعمل مضيفة طيران مع الشركة الجوية السعودية “الخطوط الجوية السعودية”، أصيبت في انفجار قنبلة في فندق في كولومبو، والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص.

وأبرزت السفارة، أنه على إثر الهجمات الإرهابية في سيرلانكا، “قامت سفارة المغرب في الهند، المعتمدة أيضا لدى سيرلانكا، بالتواصل مع السلطات السيرلانكية لاتخاذ التدابير اللازمة وتقديم المساعدة للمواطنة المغربية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالرغم من فرض حظر التجول الذي أعلن عنه في سيرلانكا بعد الهجمات، تمكنت السفارة من إرسال ممثل لها إلى سيرلانكا رفقة طبيب من أجل زيارة الضحية المغربية بهدف تقييم حالتها الصحية والإشراف على ضمان حصولها على الدعم اللازم.

وأشارت السفارة إلى أنه بناء على التقرير الطبي، تبين أن حالة الضحية، التي تعاني من جروح غير خطيرة ومن حالة صدمة، لا تدعو للقلق.

وبناء على طلب من السفارة، سيتم نقل الضحية المغربية من المستشفى العمومي نحو عيادة متخصصة من أجل تمكينها من الاستفادة من العلاجات الضرورية في ظروف أمثل، كما تواصلت السفارة مع عائلة الضحية لطمأنتهم على حالتها الصحية.

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