مصر.. بدء التصويت بثاني أيام استفتاء تعديلات الدستور

هبة بريس ـ وكالات

فتحت صناديق الاقتراع للمصريين في الداخل في ثاني أيام التصويت على التعديلات الدستورية في مصر، والتي تتواصل حتى غد الاثنين.، فيما يُنهي المصريون في الخارج اليوم التصويت في ثالث أيام الاقتراع.

ويختار المصريون بين الموافقة أو الرفض لتعديلات دستورية تشمل مواد تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بتمديد ولايته وتوسيع صلاحياته، ومواد أخرى تشمل القضاء والقوات المسلحة والمرأة وتأسيس مجلس للشيوخ.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية في 27 من الشهر الجاري.

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته، السبت، فيما أكد كبار الدولة على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستفتاء.

وقد شهد اليوم الأول من الاستفتاء في الداخل إقبالاً كبيراً، فيما كانت النسبة الأكبر من المشاركين من كبار السن والسيدات.

عناصر الجيش والشرطة انتشرت بكثافة لتأمين عملية الاقتراع التي تمت، بحسب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، بسلاسة دون أي عوائق.

وقد لوحظ إقبال كثيف للاقتراع في محافظة شمال سيناء على الرغم من التحديات الأمنية.

ويترقب المصريون الإعلان عن نتائج الاستفتاء بعد انتهاء التصويت بأيام، وسط توقعات بتمرير التعديلات الدستورية بأغلبية.

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