مغربي بأمريكيا يكشف لـ”هبة بريس“ تفاصيل نجاته من القتل بسلاح ناري

هبة بريس - رضى لكبير

كشف مواطن مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ويتشغل سائق سيارة أجرة صغيرة، عن نجاته بأعجوبة من محاولة قتل خطيرة، بسلاح ناري، ليلة الإثنين 15 أبريل الجاري بمدينة ساكرامينتو عاصمة ولاية كاليفورنيا وسابع أكبر مدنها.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب ما أفصح عنه المواطن المغربي في حديثه لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية وتحفظه عن كشف هويته، عندما أقل زبونا في سيارة الأجرة الصغيرة، حيث وفور توصيله لمنزله رفض الزبون تأدية ما عليه من مبلغ مالي.

ويضييف المواطن المغربي الذي ينحدر من مدينة تازة، أنه ألح على الزبون بضرورة تأدية المبلغ المالي الأمر الذي تطور إلى قيام الزبون بتهديده بالضرب.

واستسرل ذات المتحدث أنه لازم مكانه أمام منزل المعني بالأمر وربط الإتصال بالشرطة غير أن ولبضع ثواني تفاجأ بخروج الزبون حاملا لسلاح ناري، حيث أطلق رصاصتين نارتين الأولى أصابت باب سيارة الأجرة والثانية مرت بجانب المواطن المغربي، حيث شاءت الأقدار أن ينجو بطريقة هوليودية من موت محقق.

وتدخلت الشرطة الأمريكية بمدينة ساكرامينتو، بعد دقائق من الواقعة لاعتقال الشخص عبر استعمالها طرق تقنية جد متطورة، بعدما رفض تسليم نفسه، حسب ما ورد في أخبار نشرت بالصحافة الأمريكية حول الواقعة.

كما عملت على الإحتفاظ بالمواطن المغربي داخل سيارة للأمن ما يعادل لسبع ساعات، تحسباً لأي خطر قد يطال سلامته الجسدية من لدن عائلة المتهم، كما نصحته بعدم الكشف عن هويته الحقيقية والتصريح بوجه مكشوف لوسائل الإعلام.

هذا وختم المواطن المغربي حديثه مع جريدة هبة بريس، بتقديمه مجموعة من النصائح للمغاربة الراغبين للقدوم للولايات المتحدة الأميركية والاشتغال فوق ترابها، بضرورة توفرهم على كفاءات مهنية تخول لهم الاندماج داخل سوق الشغل بعيداً عن المشاكل والمصائب، خصوصاً وأنه تعرض لوقائع عديدة عند اشتغاله كسائق لسيارة أجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان في كل مرة يقرر عدم مواصلة العمل في هذا المجال حسب قوله.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0