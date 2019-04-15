محلل سياسي: “الأساتذة المتدربون لم يسبق أن طعنوا في زملائهم أو أصدروا بيانات مفبركة”

هبة بريس - الرباط

أشاد الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، بالمعركة النضالية للأساتذة المتدربين، ل”إسقاط المرسومين”.

وقال الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”بصراحة صاحبت معركة الاساتذة المتدربون، غاية في النضالية والاخلاق ووحدة الصف.”

تذكرت تلك العينة، يقول الشرقاوي، “وانا في وسط مفاوضاتهم لم يسبق ان طعنوا في زملائهم او اصدروا بيانات لفبركة بيانات زملائهم”.

وتابع الأستاذ الجامعي قائلا: “أعرف ان مطالب اساتذة التعاقد متباينة والحجم مختلف لكن اخلاق النضال تسري على الجميع”، قبل أن يختم بالقول:”وافينكم ايها الاساتذة المتدربون”.

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