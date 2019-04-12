تلاميذ يمثلون المغرب وافريقيا بوكالة ناسا الامريكية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن فريق تلاميذي من مجموعة مدارس بوركون للثانوي الإعدادي والتأهيلي بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء أنفا التابعة لأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، يشارك اليوم الجمعة ضمن فعاليات المسابقة الدولية الخاصة بتصميم المركبات الفضائية والتي تنظمها وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا NASA”.

الوفد المغربي توجه صوب الديار الامريكية، بقيادة عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بالوفد المشارك في هذه التظاهرة بتوجيهات من وزير التربية الوطنية الذي يتابع عن كثب هذه المشاركة لما لها من انعكاس إيجابي على مستقبل الناشئة التلاميذية وذلك في إطار مواصلة مسلسل دعم وحفز التفوق والنبوغ الذي أسست له الوزارة لتشجيع التلاميذ على مثل هذه المبادرات ذات البعد التكنولوجي والاشعاعي الذي يعطي صورة طيبة للمغرب بين باقي بلدان العالم.

وشكل حضور مدير الأكاديمية هنا بهانتسفيل الأمريكية حافزا معنويا كبيرا للبعثة المغربية وخاصة التلميذات والتلاميذ الذين دخلوا غمار المنافسة بمعنويات مرتفعة.

ويسعى مدير الاكاديمية من خلال تواجده بالديار الأمريكية إلى العمل على خلق شراكات فاعلة مع اللجنة المنظمة بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من أجل فتح المجال مستقبلا أمام تلامذة جهة الدار البيضاء سطات من أجل الانخراط في مثل هذه المحطات التربوية والتكنولوجية التي ظلت على مدى السنوات الفارطة حكرا فقط على طلبة الجامعات..

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يشارك لأول مرة في تظاهرة من هذا النوع ،بل أكثر من ذلك فالمغرب من خلال هذه المشاركة يعد الممثل الوحيد للقارة الأفريقية في هذه المسابقة العالمية التي تشهد حضور 115 فريقا ينتمون لدول من مختلف القارات..

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