حزب أردوغان: سنطالب بانتخابات جديدة في إسطنبول

نُشر بتاريخ :  2019-04-09 - 13:33
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هبة بريس - وكالات

أعلن نائب رئيس حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا، علي إحسان يافوز، أن حزبه سيطالب بإجراء انتخابات بلدية جديدة في إسطنبول، وذلك بعد أن خسر الحزب المدينة في الاقتراع الذي أجري قبل 9 أيام.

وقال يافوز، في مؤتمر صحفي، إن طلب حزبه ”يأتي على أساس أن المخالفات التي شابت التصويت أثرت بشكل مباشر على النتيجة“.

وأضاف: ”سنقدم طعنًا استثنائيًا اليوم. سنقول إنه وقعت أحداث أثرت بصورة مباشرة على نتيجة الانتخابات، وإننا نطالب بإجراء اقتراع جديد في إسطنبول”.

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