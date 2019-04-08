نتيجة تحقيق “مذبحة المسجدين” بعد 6 أشهر

هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الاثنين، إن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين، اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايس تشيرتش، سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر المقبل.

وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي نفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب “غير ملائم” للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

وقالت أرديرن للصحفيين في البرلمان إن “اللجنة الملكية تلعب دورا حساسا في استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل كامل خلال الفترة السابقة للهجوم، ولضمان عدم حدوث مثل ذلك الهجوم مرة أخرى مطلقا”.

ووجهت المحكمة إلى منفذ الهجوم برينتون تارانت (28 عاما) 50 اتهاما بالقتل العمد في هجومي كرايس تشيرتش في 15 مارس، وسيمثل المرة المقبلة أمام المحكمة في يونيو.

وأوضحت أرديرن أن تارانت، وهو أسترالي الجنسية، لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا.

وأكدت أن التحقيق سيبحث فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد فرضت تدقيقا على الجاليات الإسلامية على حساب الجماعات اليمينية المتطرفة.

وأضافت أن التحقيق “يهدف بشكل مباشر إلى محاولة الإجابة عن سؤال طرح عقب الهجمات الإرهابية، بشأن ما إذا كان توفير الموارد لم يركز إلا على مجالات معينة، وما إذا كانت قد جاءت على حساب مجالات أخرى”.

وسيرأس اللجنة وليام يونغ، القاضي في المحكمة العليا في نيوزيلندا، الذي سيتم منحه إذنا أمنيا بالاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة أجهزة المخابرات النيوزيلندية.

وقالت أرديرن إن التحقيق سيبدأ في نظر الأدلة من 13 مايو، وسيتم تعيين محقق آخر في أبريل.

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