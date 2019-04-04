خريبكة : سلوكاتُ أستاذ تُثير احتجاج طلبة الدراسات العربية

هبة بريس ـ خريبكة

قاطع طلبة وطالبات مسلك الدراسات العربية الدراسة اليوم الخميس 04 أبريل، احتجاجا على ما أسموه الظلم والاحتقار، الذي طالهم من طرف أستاذ متدرب بالكلية، وطريقة تدريسه للمواد المسندة إليه.

وردد الطلبة المحتجون شعارات تدين صمت الإدارة تجاه سلوكات وتصرفات أستاذ بالكلية، متهمين إياه باحتقارهم واستفزازهم بعبارات لا تربوية ودخوله في صراعات معهم من خلال وضع أسئلة امتحانات مخالفة لما تضمنه مطبوع المادة، ورسوب 138 طالبا وطالبة من بين 158 في الدورتين العادية والاستدراكية في مادة المعجم، فصلاعن مادة النحو، الأمر الذي أثار استغراب الجميع.



وتضمنت مطالب المحتجين إعادة صيغة امتحان جديد تحت إشراف أساتذة آخرين، فضلا عن مطالبهم برحيل الأستاذ والعميد، والتهديد بمقاطعة محاضرات الأستاذ المعني،مستنكرين الطريقة التي كان يتعامل معهم بها، خاصة بعد استفساره عن الخلل ومطالبتهم بإعادة تصحيح إنجازاتهم، حيث أجابهم بعبارة “جريو طوالكم”، وسخريته منهم.

كما أشار المحتجون إلى تهرب الأستاذ من استفسارات الطلبة حول منهجية التدريس وما يتعلق بالامتحانات والتنقيط، فضلا عن عدم اطلاعه على عروض الطلبة بمبرر “ستثقل علي في محفظتي”، وتهديدهم بعدم نجاحهم في المادة، بالإضافة تصويرهم أثناء اجتيازهم الامتحان، وتقديم أسئلة تعجيزية.

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