وجدة.. جامعة محمد الأول تنظم ندوة علمية حول الهجرة الدولية

هبة بريس : أحمد المساعد

افتتحت صباح اليوم الأربعاء 28 مارس الجاري بمركز الندوات بكلية الطب الصيدلة بوجدة فعاليات ندوة دولية حول ” الهجرة الدولية في السياق الإفريقي : الواقع والتحديات ” بحضور محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة وعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد وفعاليات حقوقية وأساتذة جامعيين.

التظاهرة تنظمها جامعة محمد الأول بوجدة تحت الرعاية الملكية السامية، وفي كلمته بالمناسبة، ذكر محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول، بأن الندوة العلمية الدولية تنعقد في شهر مارس الذي يشكل حدثا متميزا في تاريخ المدينة من خلال خطاب 18 مارس 2003، كما أضاف أنه الجامعة كانت دؤوبة على تنظيم عدة ندوات علمية كبرى لها راهنية إقتصادية وإجتماعية وثقافية حيث حققت عدة مشاريع طموحة بمعية الشركاء ويتعلق الأمر، أولا، خلق مؤسسة إتحاد جامعات غرب إفريقيا، مقرها جامعة محمد الأول بوجدة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ثانيا، خلق دار إفريقيا بشراكة مع مجلس جهة الشرق، وثالثا ،إحداث مركز جامعي للدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة.

وهذا ، عرفت الندوة عدة ورشات حول الرؤية الواقعية لإشكالية الهجرة لبحث السبل الناجعة وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنوع الثقافي ذات السياق الإفريقي من خلال محاور إرتكازية، السياسة الجديدة للهجرة في السياق الإفريقي، دور المؤسسات الإفريقية في تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الهجرة ، السياسات الاوروبية في مجال الهجرة والاندماج الإجتماعي، تدبير الهجرة جنوب جنوب والتحديات التنموية والأمنية.

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