ايطاليا .. إجلاء عشرات الأشخاص وإغلاق المدارس

هبة بريس - وكالات

أجلت السلطات الإيطالية حوالي 50 شخصا بسب حريق اندلع ليلة الاثنين في غرب جنوى، كما تم إغلاق جميع المدارس، وتوقفت حركة السير على مستوى الطريق السيار الرابط بين أرينزانو وفاراتزي.

و ذكرت وكالة الأنباء (أنسا) أن رجال الإطفاء استخدموا فجر اليوم مروحيات ذات تجهيزات خاصة لإخماد الحريق الذي أتى على نحو 12 هكتارا من الأراضي. وأشارت (أنسا) إلى أنه تمت السيطرة على النيران بصعوبة نظرا لقوة الرياح التي بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

و أضافت ان السلطات المحلية أمرت بإغلاق جميع المدارس في غرب جنوى ، فيما توقفت حركة السير على مستوى الطريق السيار الرابط بين بين أرينزانو وفاراتزي.

وقال رئيس إقليم ليغوريا جيوفاني توتي ، في تصريح صحفي، “آمل ألا يكون الحريق متعمداا ، لكني أخشى أن يكون الأمر كذلك”.

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