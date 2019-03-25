الاحتلال يواصل قصفه لقطاع غزة.. وفتح ملاجئ تل أبيب

هبة بريس ـ وكالات

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بعد سلسلة تهديدات أطلقها قادة سياسيون وعسكريون اليوم، بعد سقوط صاروخ من قطاع غزة على منطقة كفار سابا التابعة لتل أبيب.

وتسبب القصف الإسرائيلي بالصواريخ إلى تدمير مبنى شركة “الملتزم” للتأمين بالكامل، وسط مدينة غزة، تبعه انفجارات عنيفة وسط المدينة، كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة مواطن جراء القصف الذي استهدف شرق المدينة.

كما دمر طيران الاحتلال بالكامل مبنى تابعا للأمن الداخلي غرب مدينة غزة، كما استهدف بالصواريخ مبنى آخر للأمن الداخلي وسط مدينة غزة، واستهدف بالقصف منزلا لمدير المباحث العامة العميد أبو همام ديب بصاروخ استطلاع بحي الشجاعية، كذلك استهدف موقعا لكتائب القسام بمدينة بيت حانون شمال القطاع .

وأعلن جيش الاحتلال في بيان اليوم الاثنين، أنه بدأ في تنفيذ ضربات على مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، بعد ساعات من سقوط الصاروخ، حيث استهدفت طائرات الاحتلال عدة مواقع بأراض زراعية وأخرى خالية جنوب القطاع.

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