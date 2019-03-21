سفيرة المغرب ببلغاريا تبرز مدى تعلق المغاربة بالفرس خلال مهرجان للخيول ‎

هبة بريس – مغاربة العالم

حلت المملكة المغربية بببلغاريا كضيف شرف الدورة 24 لمهرجان الخيل السنوي وكذا الاحتفال بيوم القديس تيودور يومي 16 و17 مارس 2019، الذي ينظم كل سنة بشراكة مع بلدية مومتشيلفتسي وبلدية سمولان ومكتبة الأنوار ومزرعة روتوب البرية ورابطة مربي الخيول وجمعية شبح القرن 21.

وحضر افتتاح هذه الفعاليات إلى جانب عمدة البلدية سياكا سوغكوفا و ميلين بيلتشيف عمدة مدينة سموليان وعمدة كل من مدينة بانيتا وتشيرنوموريتز وروسن ورئيسة اللجنة المعنية بالسياسة الإقليمية والأشغال العامة بالبرلمان البلغاري فضلا عن الممثلين والمنتخبين المحليين من مختلف الأحزاب البلغارية وكذا وسائل الإعلام .

وخلال كلمتها الافتتاحية، رحبت عمدة المدينة بسفيرة المملكة المغربية ببلغاريا، زكية الميداوي، ضيفة شرف هذا المهرجان، كما أعربت عن امتنانها لحضورها وتشريفها وقبولها رعاية سفارة المملكة المغربية لمسابقة الخيول لدورة 2019 لهذا المهرجان الذي تحضره لجنة تحكيم محلفة لإختيار أفضل الخيول والألبسة التقليدية والتي أعلنت، واستثنائيا، أن هذه الدورة ستشمل أيضا اختيار أحسن قفطان مغربي من بين 20 قفطانا والذي ستعرضه مجموعة من الفتيات أمام الحضور وأعضاء اللجنة.

من جانبها وخلال كلمتها شكرت سفيرة المملكة المغربية ببلغاريا زكية الميداوي، منظمي هذا الحدث الثقافي وعلى رأسهم سياكا سوغكوفا، عمدة المدينة على تكريم وتشريف سفارة المملكة المغربية بصوفيا برعاية فعاليات الفرس السنوية والتي لاتقل أهمية عن العناية التي توليها المملكة المغربية أيضا للفرس من خلال تخصيص مهرجانات سنوية للفروسية، خصوصاً وأن المغرب كان أرض اللقاءات وتقاطع الثقافات والحضارات، حيث يتوفر على أكثر من 300 سلالة، مما جعل الفرس يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ المغاربة.

وأضافت السفيرة، بأن ملوك المغرب عبر التاريخ ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالفرس باعتباره جزءا من تقليد عريق كما حرصوا أيضا على أن يدفعوا بالمغرب إلى الساحة الدولية في مجال العناية بالفرس وتربيته سواء تعلق الأمر بسباقات الخيل والرياضات الفروسية والمسابقات دون أن ننسى التقليد المغربي الأصيل : التبوريدة والفانتازيا. إضافة إلى أن حضور الفرس بالمغرب كان أيضا قوياً في المهرجانات والاحتفالات مثل الزواج والختان وإحياء بعض الشعائر الدينية. تقول السفيرة المغربية.

ولتقريب الحضور من المكانة التي يحتلها الفرس بالمغرب أشارت السفيرة إلى مجموعة من مقتطفات خطاب الملك محمد السادس، والتي يشيد فيها بالفرس، ألقاه شهر غشت من سنة 2013 الذي يقول فيه : “لم يكن الفرس منفصلا عن حياة المغاربة الاجتماعية كان حاضرا في جميع تحركاتهم وتنقلاتهم ، الحصان موجود بقوة في الثرات الفني والأدبي يضفي الفرس جمالية على المهرجانات الدينية والوطنية والاحتفالات العائلية لدرجة أن بعض سلاطين المغرب جعلوا من ضهر الفرس عرشهم المفضل“.

وختمت السفيرة بأن المغاربة وعلى مر السنين أبانوا عن اهتمامهم بالفرس ولا زالوا يولوون له الأهمية الكبرى، وذلك للدور الذي يلعبه في المجال الاجتماعي والاقتصادي خاصة في العالم القروي ، ”كما أنه تم وضع استراتيجية خاصة للعناية والاهتمام بتربية الخيول بالمغرب، تم تطويرها بالتنتسيق مع جميع الأطراف المعنية خاصة جمعيات مربي الخيول، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تكاثر وتحسين سلالات الخيول المغربية، وتشجيع استعراضها في السباقات التقليدية والحديثة ” نهاية الخطاب الملكي“.

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