شهيد برصاص الاحتلال بمدخل بيت لحم وقصف جوي شرق غزة

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المواطن أحمد جمال مناصرة (28 عاما) استشهد داخل مركبة على حاجز النشاش بمدخل بيت لحم، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام عبرية أن “مقاومين أطلقوا النار تجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب بلدة يعبد قضاء جنين”، دون وقوع إصابات.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن شبانا فلسطينيين رشقوا برجا لقوات الاحتلال قرب بلدة تقع جنوب شرق بيت لحم بالحجارة، إضافة إلى استهداف مركبات المستوطنين قرب بلدة عابود قضاء رام الله بزجاجات حارقة.

وفي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال بصاروخ على الأقل مجموعة من الشبان المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي ضمن مسيرات العودة المنطلقة منذ 30 آذار/ مارس 2018.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0